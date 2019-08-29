Лукашенко предложил США начать с чистого листа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. Об этом он сказал во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает ТАСС.

Визит американского чиновника белорусский лидер назвал историческим, объяснив это тем, что «таких заметных высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно». По его словам, «несмотря на всю шумиху» вокруг этого визита, в нем много хорошего для Минска.

Лукашенко предложил Болтону в дружеском формате обсудить все вопросы отношений двух стран, «пусть они даже будут неприятные для Беларуси», а также пообещал честно обозначить принципы дальнейшего сотрудничества Минска и Вашингтона, даже если они «будут не очень приятны для США».

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О визите Джона Болтона в Минск стало известно 27 августа. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну с начала века.

Ранее министр иностранных дел Владимир Макей объяснил улучшение отношений Белоруссии с США тем, что в регионе появились новые геополитические конфликты, и в Вашингтоне поняли, что «Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».

В марте в США заявили, что Вашингтон не просит Минск делать выбор между Москвой и Западом — в США понимают, что у Белоруссии и России очень тесные связи в области политики, экономики, безопасности, равно как и то, что республика уделяет значительное внимание расширению торговых связей со странами Европейского союза и другими государствами. В то же время в США удовлетворены позицией Минска относительно непризнания российского суверенитета над Крымом.

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск.

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