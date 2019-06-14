Белоруссия отказалась быть придатком другой страны

Министр иностранных дел Белорусии Владимир Макей заявил, что никому внутри страны не получится «сдать» суверенитет и независимость. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

«Суверенитет и независимость священны для нас», — подчеркнул он.

Макей также объяснил улучшение отношений с США тем, что в регионе появились новые геополитические конфликты, и в Вашингтоне поняли, что «Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».

Министр призвал не преувеличивать разногласия Минска и Москвы.

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В январе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб». Тогда он не уточнил, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.

В декабре 2018-го Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

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