Лукашенко захотел взаимовыгодных отношений с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа и народ США с Днем американской независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В поздравительной телеграмме Лукашенко отметил, что сохранение «дружеских и взаимовыгодных отношений с США» стало одним из главных приоритетов белорусской внешней политики. Он также отметил, что развитие двусторонних отношений соответствует интересам обеих стран.

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За день до этого США также поздравили Белоруссию с Днем независимости, который отмечается в республике 3 июля. Поздравительную телеграмму, опубликованную на сайте американского посольства в Белоруссии, подписал госсекретарь США Майк Помпео. Направляя поздравление, он заявил, что Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей объяснил улучшение отношений своей страны с США тем, что в регионе появились новые геополитические конфликты, и в Вашингтоне поняли, что «Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».

В марте в США заявили, что Вашингтон не просит Минск делать выбор между Москвой и Западом — в США понимают, что у Белоруссии и России очень тесные связи в области политики, экономики, безопасности, равно как и то, что республика уделяет значительное внимание расширению торговых связей со странами Европейского союза и другими государствами. В то же время в США удовлетворены позицией Минска относительно непризнания российского суверенитета над Крымом.

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