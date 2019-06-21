Чиновники вспомнили об «освобождении» Минска от русской армии

Информационно-аналитический портал Союзного Государства России и Белоруссии внес в число памятных дат день освобождения Минска от русской армии польскими войскам 3 июля 1660 года. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

«Редакторы портала не задумываются о том, от кого Речь Посполитая "освобождала" Минск? Для справки: от русского войска царя Алексея Михайловича в годы русско-польской войны 1654-1667 годов», — написал он.

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Пилько возмутила подобная информационная политика со стороны официального портала Союзного Государства. «Фактически люди, отвечающие за пиар Союзного Государства, считают, что поражение русских войск в битве под Полонкой и их отступление из Минска — это дата, достойная для упоминания на его информационных ресурсах», — посетовал он.

Эксперт назвал подобную информационную политику «бездарной» и выразил мнение о том, что именно она тормозит интеграцию между Россией и Белоруссией.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ подразумевает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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