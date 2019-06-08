В Белоруссии рассказали о проблемах в отношениях с Россией

Вопросы энергетики и банковского сектора вызывают наибольшие разногласия на переговорах между Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.

По словам политика, спорные вопросы обсуждаются «в более сложном режиме». «Вопросы энергетики, вопросы банковского сектора — они, конечно, более сложные. Они сейчас обсуждаются в более сложном режиме, скажем так», — сказал министр.

В то же время позиции двух стран по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности и на финансовых рынках очень близки, отметил Крутой. Он также добавил, что в настоящее время правительства России и Белоруссии готовят обновленную программу углубления интеграции. Она предусматривает мероприятия до 2022-2023 годов, прежде всего в сфере экономики. Представить программу планируется до 21 июня.

Ранее 8 июня глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что правительства России и Белоруссии обсуждают вопрос создания единой валюты в ходе переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, этот вопрос является компетенцией переговоров центробанков, а решения будут приниматься на уровне президентов двух стран.

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