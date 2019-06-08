Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос создания единой валюты в ходе переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым, состоявшейся в субботу, заявил, что этот вопрос является компетенцией переговоров центробанков, а решения будут приниматься на уровне президентов двух стран.

«ЦБ и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов», — отметил министр.

В свою очередь, министр экономики Белоруссии подчеркнул, что вопрос о единой валюте пока не является основным на переговорах.

«В самом Союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства — по всем направлениям — уже финалом становится единая валюта, поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — отметил Крутой.

Белоруссия и Россия в конце 2018 года создали межправительственную рабочую группу по углублению интеграции. С российской стороны ее возглавил Орешкин, с белорусской — Крутой. В январе сообщалось, что представители России приступили к инвентаризации договора о Союзном государстве.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ подразумевает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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