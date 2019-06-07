Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией из-за нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался недоволен тем фактом, что Минск в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» может получить компенсацию в размере всего лишь 20 миллионов долларов, в то время как международные партнеры России требуют у нее до 800 миллионов. Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, нам 20 миллионов долларов», — заявил президент Белоруссии в ходе визита на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

Лукашенко отметил, что подобные вопросы надо решать с Россией «по-деловому» и «не ползать на коленях». «Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил белорусский президент.

Материалы по теме Белоруссия ищет замену российской нефти Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине

Крупнейший нефтяной коллапс за всю историю России произошел в конце апреля, именно тогда партнеры России начали заявлять о резком ухудшении качества нефти в трубопроводе «Дружба». Решить вопрос получилось только за месяц — 29 мая поставки уже чистой нефти по трубопроводу нормализовались. Однако последствия инцидента стороны решают до сих пор.

Иностранные компании и страны ждут от России компенсации и скидок на поставки нефти. Загрязненную же нефть откачали в резервуары и теперь частично продают ее с большим дисконтом, а также смешивают с чистой нефтью, чтобы продать ее за рубеж. Потери России от инцидента оцениваются в сотни миллионов долларов. Виновными в загрязнении были признаны три небольшие региональные компании, в отношении их руководителей уже заведены уголовные дела.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть через территорию Белоруссии поступает в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!