«Транснефть» ушла от ответа об источнике загрязнения нефтепровода «Дружба»

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов отказался комментировать сообщения, что загрязненная нефть в «Дружбу» могла поступить от самарской «дочки» компании — «Транснефть-Приволга», сославшись на то, что следствие еще не закончено, пишет Rambler News Service.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что один из фигурантов дела о загрязненной нефти Роман Трушев рассказал, что нефть на приемо-сдаточный пункт «Лопатино» приходит от «Транснефть-Приволги», из Татарстана (трубы «Альметьевск-1,2») и «Нефтеперевалки».

«В конце апреля премьер дал указание за неделю найти виновных, и вот, объявили врагов народа — вот маленький терминал, который смог 5 миллионов тонн нефти хлорорганикой забить. На ЛПДС "Лопатино" («Транснефть-Дружба») из около 5 миллионов тонн в месяц приходит 2–2,5 миллиона тонн преимущественно легкой и средней нефти с "Транснефть-Приволги", почти столько же — с двух больших труб "Альметьевск-1, 2" из Татарстана тяжелой нефти и несравнимо меньше, порядка 35–40 тысяч, насколько я знаю, формируется за счет "Нефтеперевалки". При этом нефть с узла не попадает сразу в нефтепровод "Дружба", а проходит смешивание в емкостном парке "Транснефти" на ЛПДС "Лопатино"», — сказал тогда Трушев.

31 мая генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин говорил о том, что «Транснефть» перенаправила загрязненную хлорорганическими соединениями нефть в трубопровод «Дружба» через свою конкретную «дочку» — «Транснефть — Приволга».

По сведениям Алексея Мухина, о проблеме «грязной» нефти «Транснефть» была уведомлена задолго до того, как 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком росте содержания хлорорганики в сырье. «Руководство этой компании было уведомлено о проблеме так называемой грязной нефти задолго до того, как все это произошло, — заявил эксперт. — Еще 2 апреля было установлено, что нефть содержит повышенную хлорорганику. И здесь ряд компаний забили тревогу и предложили "Транснефти" вовремя разрешить эту проблему. Но тем не менее "Транснефть" перенаправила вот эту нефть в трубопровод "Дружба" через свою "дочку" — "Транснефть — Приволга", одну из крупнейших в Европе баз смешения нефти».

«Лучший способ разрешить эту ситуацию — надо просто четко определить, кто именно виновен в этой ситуации, почему она вообще произошла, и максимально добросовестно исключить повторение такой ситуации в будущем», — заявил Мухин.

«Среднемесячные поставки по "Дружбе" варьируются в среднем в пределах 4,2 миллионов тонн в месяц. Это значит, что итоговый двухнедельный простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно 1 миллиард долларов выручки российской нефтянки. То есть в совокупности с затратами "Транснефти" на очистку "Дружбы" и компенсацией партнерам по контрактам, можно ожидать даже большей цифры», — посчитал эксперт «БКС Брокер» Константин Карпов.