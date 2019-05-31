«Транснефть» заподозрили в осведомленности о «грязной» нефти

«Транснефть» перенаправила загрязненную хлорорганическими соединениями нефть в трубопровод «Дружба» через свою конкретную дочку — «Транснефть — Приволга». Об этом в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По сведениям Алексея Мухина, о проблеме «грязной» нефти «Транснефть» была уведомлена задолго до того, как 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком росте содержания хлорорганики в сырье. «Руководство этой компании было уведомлено о проблеме так называемой, грязной нефти задолго до того, как все это произошло, — заявил эксперт. — Еще второго апреля было установлено, что нефть содержит повышенную хлорорганику. И здесь ряд компаний забили тревогу, и предложили "Транснефти" вовремя разрешить эту проблему. Но тем не менее, "Транснефть" перенаправила вот эту нефть в трубопровод "Дружба" через свою дочку — "Транснефть — Приволга", одну из крупнейших в Европе баз смешения нефти».

«Давайте сухие цифры сначала: окончательно очистить трубу, "Транснефть" сказала, сможет только через 6-8 месяцев. С 25 апреля Россия уже теряет по 80 миллионов долларов ежедневно, — подчеркнул Мухин. — Финансовые потери здесь еще усугубляются и имиджевыми потерями. Потому что вся эта ситуация очень хорошо легла на то, что Россия, мы же всегда говорили и утверждали, что мы надежный поставщик, а в результате получилось, что нет. И в этой связи — это серьезный ущерб не только коммерческий, но и имиджевый».

«Лучший способ разрешить эту ситуацию — надо просто четко определить, кто именно виновен в этой ситуации, почему она вообще произошла, и максимально добросовестно исключить повторение такой ситуации в будущем», — заявил Мухин. При этом, по его мнению, «те, кто не захочет принять как данность, тот и не примет, это понятно. Противники «Северного потока-2» это обязательно сделают».

29 мая Financial Times высказала по поводу этого инцидента мнение, что он усилил риски в отношении экспортных проектов по поставкам российского газа в Европу, в частности, в отношении «Северного потока — 2». По мнению газеты, главным результатом «кризиса энергопоставок, который Россия обеспечила себе сама», стало то обстоятельство, что существовавшее «различие между газом и нефтью начинает стираться».

В связи с этим, как считает FT, особенно возрастают риски для российской экономики на фоне того, что США пытаются заставить европейские компании выйти из проекта «Северный поток — 2». Кризис подорвал мнение о том, что Москва — надежный и заслуживающий доверия поставщик энергоресурсов, которое было ключевым аргументом энергетических компаний Евросоюза — покупателей российских нефти и газа.

Вывод из сложившейся ситуации простой. У США появился повод поставить под сомнение надежность российских поставок. Риски газовому транзиту постоянно создавала Украина, нефтяной экспорт до этого момента был вне подозрений. Нефтяные поставки оставались в рамках чистого бизнеса в отличие от газовых поставок, рассматриваемых США как энергетическое оружие России. Теперь подозрения появились и в отношении нефти.

«Реакция президента страны на ситуацию сразу после ее возникновения была жесткой. 30 апреля на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым Владимир Путин, похоже, возложил ответственность за случившееся на нефтетранспортную монополию, заявив, что «система не сработала», а «ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный», — отметил Мухин в интервью «Ленте.ру».

«Возможно, руководство "Транснефти" было не в курсе, каким образом "грязная" нефть попала в "Дружбу" через их дочернее предприятие, — продолжил эксперт. — Но тогда возникает вопрос о его профпригодности. После уведомления от российских НПЗ "Транснефть" обязана была ещё более тщательно проверять базовые показатели качества сырья на каждом узле приема».

Директор «Инфо-ТЭК Терминал» Рустам Танкаев считает, что болезненная реакция менеджеров «Транснефти» объясняется их стремлением прикрыть теневую коммерческую деятельность. Компания из года в год самостоятельно и не предъявляя никаких обоснований устанавливает размер норматива «усушки и утруски» при транспортировке нефти. Что фактически носит характер ни чем необоснованного изъятия ресурсов у компаний-экспортеров. Что касается «Дружбы», в любом случае, разбирательство должно быть серьезным. Если виновники не будут найдены, а причины инцидента публично объявлены, то политические риски так и повиснут на стране». Как отметил министр финансов Антон Силуанов «государство не должно платить за косяки вполне конкретной компании».

