Financial Times обозначила новые угрозы для «Северного потока — 2»

Инцидент с загрязнением нефти на трубопроводе «Дружба» усилил риски в отношении экспортных проектов по поставкам российского газа в Европу, в частности, в отношении «Северного потока — 2». Об этом журналист британской Financial Times Генри Фой пишет в своей статье, посвященной потенциальным опасностям российской экономики после загрязнения хлорорганикой экспортного нефтепровода. По мнению Фоя, главным результатом «кризиса энергопоставок, который Россия обеспечила себе сама», стало то обстоятельство, что существовавшее «различие между газом и нефтью начинает стираться».

Речь идет о том, что «в прошлом для претворения хитрых схем и разыгрывания политических сценариев в Европе и транзитных странах Москва использовала газопроводы "Газпрома" как силовой аргумент, а "черное золото" всегда оставалось бизнесом и использовалось как серьезный экспортный товар, критический источник пополнения бюджета государства». «Сила в газе, а деньги в нефти. Пересечение этих двух сфер может стать опасной игрой», — резюмирует Генри Фой.

В связи с этим особенно возрастают риски для российской экономики на фоне того, как США пытаются заставить европейские компании выйти из проекта «Северный поток — 2». Кризис подорвал мнение о том, что Москва — надежный и заслуживающий доверия поставщик энергоресурсов, которое было ключевым аргументом энергетических компаний Евросоюза — покупателей российских нефти и газа, особенно тех пятерых, что являются партнерами «Газпрома» в проекте «Северный поток — 2», выступавших за то, чтобы наращивать импорт из России, считает Генри Фой.

Наиболее заметные союзники «Газпрома» и давние покупатели его газа Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall, Engie и OMV утверждали, что расширение возможностей для покупки российского газа имеет смысл, так как обеспечит Европу долгосрочными и надежными поставками дешевых и доступных энергоресурсов. По мнению Генри Фоя, сейчас эти пять компаний оказались под нарастающим давлением со стороны США и некоторых европейских столиц, требующих, чтобы они перестали оказывать финансовую поддержку трубопроводу «Северный поток — 2», который, по словам критиков, рассчитан на то, чтобы нанести урон Киеву за счет уменьшения объемов транзита газа через Украину и усиления позиций Москвы в Европе. На прошлой неделе министр энергетики администрации Дональда Трампа Рик Перри заявил, что вскоре «Северный поток — 2» столкнется с санкциями. Против проекта выступил и сам президент Трамп, подчеркивает Генри Фой.

По мнению корреспондента Financial Times до нынешней ситуации с трубопроводом «Дружбой» западным странам было удобно рассматривать нефть и газ совершенно по-разному. Однако миллионы баррелей сомнительной российской нефти, распространившиеся по Восточной Европе, подогреют пыл противников газового проекта, считает Генри Фой.

