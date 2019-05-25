В Германии раскрыли опасность «грязной» российской нефти

Хлорорганика при попадании в нефтепровод может привести к коррозии труб, инфраструктуры и техники, рассказал Deutsche Welle Ральф Беслер, специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов, входящего в структуры министерства экономики и энергетики Германии. Так он прокомментировал сообщения о попадании в нефтепровод «Дружба» хлорорганических соединений, в частности дихлорэтана.

По словам Беслера, повышенную опасность хлорорганика представляет для легированной стали, которая широко используется в оборудовании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В особенности коррозия может усилиться при процессах, температура которых существенно превышает 100 градусов, отметил эксперт.

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Наиболее опасным с точки зрения коррозии является сжигание нефти с хлорорганикой или изготовленных из нее нефтепродуктов, например, бензина. Беслер заверил, что НПЗ тщательно следят, чтобы хлорорганические соединения не попадали в топливо для потребителей, но признал, что это возможно при сбое в работе служб контроля качества. В случае, если такое топливо попадет в бензобак, «мотор сломается», утверждает специалист.

Содержащее дихлорэтан сырье представляет угрозу и для резервуаров, не имеющих специального защитного покрытия. «Насколько я знаю, обычные резервуары для нефти такого покрытия не имеют, его скорее применяют на химических предприятиях», — добавил Беслер. С аналогичной угрозой, пишет Deutsche Welle, могут столкнуться танкеры и железнодорожные цистерны.

О снижении качества нефти в «Дружбе» стало известно в апреле. Тогда белорусский концерн «Белнефтехим», эксплуатирующий участок трубопровода на территории республики, сообщил о поступлении из России сырья с содержанием хлоорганических соединений, превышающим предельно допустимые значения в десятки раз. Впоследствии российское Минэнерго подтвердило наличие в нефти хлорорганики, также выяснилось, что попадание в трубопровод «грязной» нефти произошло в Самарской области. Проблема привела к снижению экспорта нефти и финансовым претензиям к Москве со стороны операторов зарубежных участков «Дружбы» из-за прямых расходов в связи с выходом из строя оборудования и косвенных потерь.

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