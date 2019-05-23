До Европы дошла «чистая» нефть из России

Словацкий нефтеперерабатывающий завод MOL Slovnaft в Братиславе начал получать чистую нефть по нефтепроводу «Дружба» из России, передает Reuters.

Отмечается, что нефть, отвечающая техническим стандартам качества, начала поступать в четверг, 23 мая, в полдень по местному времени.

Ранее сообщалось, что поставки чистой нефти по нефтепроводу «Дружба» пришлось отложить минимум до четверга. В качестве причины задержки называли позицию Польши, которая еще не согласовала параметры прокачки.

Белоруссия сообщила о снижении качества российской нефти в «Дружбе» в апреле. После этого в сырье обнаружили повышенное содержание хлорорганики, что в конечном итоге привело к приостановке транзита сырья в страны Европы по нефтепроводу.

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