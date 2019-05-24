Лукашенко не заинтересовал Казахстан покупкой нефти

Казахстанские производители нефти не слишком заинтересованы в поставках в Белоруссию, о которых говорил Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает «Коммерсантъ».

У Казахстана нет таких больших свободных объемов для поставок, как у России, рассказал источник, близкий к «Казмунайгазу». В 2019 году республика сократит добычу нефти, при этом спрос со стороны Китая и Узбекистана растет. Кроме того, для транзита придется договариваться с Москвой, и учитывая «бесконечные споры с белорусами, никто не хочет с этим связываться».

Если Минск предложит «хорошие деньги», объемы для поставок найдутся, отмечает еще один источник в нефтяной отрасли Казахстана. «Но на таких условиях им проще договориться с россиянами», — добавил собеседник издания.

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Нефть из Казахстана идет транзитом через Россию по нефтепроводу в порт Усть-Луга на Балтике и отгружается танкерами на мировой рынок. В 2018 году объем этих поставок составил 8,8 миллиона тонн. Казахстанскую нефть в Самаре можно перенаправить в нефтепровод «Дружба» и отправить в Белоруссию. Однако собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, утверждает, что сейчас мощности заняты российским топливом.

23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым заявил, что Минск хочет активизировать переговоры о приобретении казахстанской нефти. Она может идти транзитом через российскую территорию, для чего потребуется разрешение Москвы. В 2018 году Казахстан поставил Белоруссии 6,7 тысячи тонн нефти по железной дороге. Россия до 2025 года должна беспошлинно поставлять 18 миллионов тонн нефти в год для белорусских НПЗ по трубопроводу.

В апреле Белоруссия обнаружила низкое качество российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Поставки в Европу были прекращены, Следственный комитет завел дело о мошенничестве. По его версии, трубопровод был поврежден, поскольку в узле слива под Самарой злоумышленники попытались украсть топливо на миллион рублей и замаскировать хищение, влив некачественную нефть. В полном объем поставки до сих пор не возобновились, ущерб России оценивается в миллиарды долларов.

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