«Роснефть» призвала «Транснефть» не рефлексировать и исполнять условия договора

Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».

«Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве. У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — говорится в заявлении компании.

Также в заявлении «Роснефти» отмечается, что вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был задан главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.

«На этом этапе самое главное — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе, — заявил Игорь Сечин. — Конечно, из этого надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения такой ситуации. «Транснефть» заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное — как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти».

