Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Модуль для российского сегмента МКС сдали на металлолом в Подмосковье
Грабители с самурайскими мечами украли пять килограммов драгоценностей
Меркель призвала Европу бороться с Китаем
«Россия 24» нашла в новой Call of Duty русофобию
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Самый богатый человек в мире купит новую квартиру
Пранкер рассказал об участии в акции прервавшей матч полуголой модели
Учительница запила кокаин шампанским и умерла в аэропорту
Режиссер Сарик Андреасян поддержал высмеивающего его BadComedian
В России нашли «страшное оружие завтрашнего дня»
Новости партнеров

«Роснефть» призвала «Транснефть» не рефлексировать и исполнять условия договора

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».

«Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве. У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — говорится в заявлении компании.

Также в заявлении «Роснефти» отмечается, что вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был задан главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.

«На этом этапе самое главное — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе, — заявил Игорь Сечин. — Конечно, из этого надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения такой ситуации. «Транснефть» заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное — как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роснефть» поверила словам «Транснефти» о компенсации убытков по «Дружбе»
Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»
«Транснефть» заподозрили в осведомленности о «грязной» нефти
Другие материалы рубрики
Экономика00:0631 мая

Хапанем немножечко

Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
16:43Сегодня

Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»

18:05Сегодня

Российские пенсионеры оказались должны Пенсионному фонду

19:09Сегодня

Крымский мост оставил российский завод без работы

Экономика16:04 2 июня

«Желание добиться хайпа»

Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
11:3629 мая

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

16:16Сегодня

Трамп решил «подкупить» Великобританию

15:24Сегодня

Apple и Google потеряли десятки миллиардов долларов

Экономика13:02Сегодня
Рустам Тарико

Бумажный стандарт

Что получат кредиторы банка Рустама Тарико
13:0527 мая

Путин поприветствовал участников и гостей Петербургского форума

16:25Сегодня

«Роснефть» поверила словам «Транснефти» о компенсации убытков по «Дружбе»

21:1820 мая

Эксперты высказались за более агрессивную политику России на мировом рынке нефти

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Врач рассказала об опасности макарон с сосисками для детей
В России придумали новый вид алиментов
Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков
В России захотели учредить звание «Город военно-трудовой славы»
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций
НАТО и Украина проведут учения в Черном море
Мужчина с ножами напал на полицию в Париже
В Испании отложили перезахоронение диктатора-фашиста
США усилят давление на Кубу
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
На Украине придумали новое наказание для жителей Донбасса с паспортами России
Зеленский и глава Еврокомиссии посмеялись над Порошенко
Зеленский передумал по поводу диалога с Россией
Украина отправила на учения НАТО наказанную за трусость бригаду
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»
Крымский мост оставил российский завод без работы
«Желание добиться хайпа»
Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
Трамп решил «подкупить» Великобританию
Apple и Google потеряли десятки миллиардов долларов
Рустам ТарикоБумажный стандарт
Что получат кредиторы банка Рустама Тарико
Все материалы
Силовые структуры
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Росгвардейцев накажут за неспешное открытие ворот перед генералом
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
В России нашли «страшное оружие завтрашнего дня»
Ту-22М3М показали изнутри
Предсказана скорая смерть созданных детей-мутантов
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Бывший руководитель «Формулы-1» дал надежду на восстановление Шумахера
Пранкер рассказал об участии в акции прервавшей матч полуголой модели
Российский нападающий сравнил футбол в России и Европе
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
«Реал» усилился нападающим
Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой
Все материалы
Культура
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Вы его даже не представляете
 
«До боли реалистичная картина»
 
Пригожин пожаловался на затравившее Алсу поколение блогеров и рэперов
Режиссер Сарик Андреасян поддержал высмеивающего его BadComedian
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Звезды реалити-шоу раскрыли правду о подготовке к съемкам
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Назван лучший месяц для покупки кроссовок
Сын голливудской актрисы вышел на улицу в образе девочки
Тучную невесту высмеяли за похожее на пижаму платье
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Учительница запила кокаин шампанским и умерла в аэропорту
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
Названы российские авиакомпании с самым вкусным питанием
Глава российской авиакомпании публично усомнился в безопасности SSJ-100
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Аллигатор приполз на пикник и съел всю колбасу
Найденную в Москве бездомную писательницу из Швеции забрали в полицию
Женщина побаловала себя суши и поранила десны пластиком
Дикие слоны догнали спортсменов и побили хоботом
Все материалы
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Lamborghini скрестила Huracán с кроссовером Urus
В России новую Toyota Supra оценили дороже соплатформенного BMW Z4
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Самый богатый человек в мире купит новую квартиру
Кухни оказались неважны трети покупателей квартир в Москве
Россиянам пообещали ипотеку под три процента годовых
В России нашли жилье с отрицательной стоимостью
Все материалы