«Роснефть» поверила словам «Транснефти» о компенсации убытков по «Дружбе»

Инцидент на нефтепроводе «Дружба» негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки сырья в Западную Европу, заявил глава компании Игорь Сечин, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.

По мнению руководителя «Роснефти», зараженными оказались достаточно большие объемы нефти, и это привело «к недопоставке нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов».

«В Польше сейчас таким маршрутом является поставка через порт Гданьска и на внутреннюю переработку. Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод Адрия. Конечно, это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности и имиджу страны. На этом этапе самое главное — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от этой загрязненной пробки, которая находится в трубе»,— отметил Игорь Сечин.

«Насколько нам известно, Министерство энергетики и «Транснефть» ведут переговоры по этому вопросу с западными партнерами, с Польшей прежде всего. С белорусской стороной, как нам известно, уже достигнута договоренность о взаимодействии, —продолжил глава «Роснефти». — Будем рассчитывать, что эта работа будет проведена максимально динамично, активно. Повторяю, на этом этапе самое главное восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе».

«Конечно из этого надо сделать выводы, и такой наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможности повторения такой ситуации. "Транснефть" заверяет нас, что все убытки Компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное – как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти», — завершил мысль Игорь Сечин.

