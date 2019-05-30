«Роснефть» начала производство и продажи бензина «Евро 6» в Рязанской области

Входящая в «Роснефть» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» начала выпуск высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро 6», а реализацию данного продукта начали на АЗС компании в Рязанской области. В ближайшее время жители Тульской и Калужской областей также смогут заправляться экологичным топливом АИ-95-К5 «Евро 6», в том числе Pulsar 95 «Евро 6»1 на 113 АЗС. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

К производству новой марки автомобильного бензина «РНПК» приступила благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования. В 2019 году предприятие завершило модернизацию установки каталитического риформинга. Результатом является повышение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу. Кроме того, введены в эксплуатацию новые резервуары суммарным объемом 20 тысяч тонн, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов.

Автомобильный бензин «Евро 6» содержит значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует уменьшению токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5 процента и количество отложений в камере сгорания двигателя — на 12,7 процента.