Эксперты высказались за более агрессивную политику России на мировом рынке нефти

Россия вошла в тройку лидеров мирового рынка нефти наряду с США и Саудовской Аравией. Однако ситуация в данной сфере меняется, и чтобы удерживать лидерство одной лишь добычи сырья уже недостаточно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявили эксперты в ходе обсуждения ситуации на мировом рынке нефти и политики нефтедобывающих стран.

Как отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке остаются за США, и во многом это связано с тем, что администрация Трампа поддерживает свои нефтяные компания. «Во-первых, прошла налоговая реформа, был в принципе снижен налог на прибыль корпораций с 35 до 21 процента, но именно нефтяные компании получили беспрецедентные льготы. Многие из них не платили вообще налогов в прошлом году, такие компании, как Chevron, Halliburton, получили налоговые льготы из бюджета», — рассказал эксперт.

Кроме того, благодаря снижению налога на прибыль Exxon получила в прошлом году 5,9 миллиарда долларов, компания Chevron — 3,2 миллиарда. Вот некоторые цифры только.

Саудовская Аравия, отметил эксперт, тоже поддерживает свои нефтяные компании. Так, налог на прибыль в стране для нефтяников был снижен с 85 до 50 процентов, компании получают субсидии в случае стабилизации цен на внутреннем рынке. В 2018 году размер возмещений из бюджета составил для Saudi Aramco 41 миллиард долларов. В России же, наоборот, налоговая нагрузка остается высокой, констатировал аналитик. Самая высокая налоговая нагрузка у ТЭКа – от 67 процентов у «Новатэка» до 83 процентов у «Роснефти».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин также отметил, что США «в прошлом году впервые стали нетто-экспортером газа и в декабре впервые с 1949 года стали нетто-экспортером нефти, то есть они вошли на мировой рынок и стали сильно теснить конкурентов за счет агрессивной поддержки государством своих нефтяных компаний».

«Значит, если раньше можно было сидеть, спокойно качать нефть, продавать сырье и ни о чем не думать в мире, то сейчас это становится невозможно», — резюмировал он. Сейчас, по словам Михаила Делягина, «все уходят в наиболее сложные и при этом наиболее доходные производства: в нефтехимию, в нефтепереработку и газохимию». В частности, Saudi Aramco более 40 процентов своей выручки получает, по его словам, от нефте- и газохимии. «Она развивает эти отрасли именно потому, что государство оставляет ей деньги на развитие», — считает эксперт.

По его словам, это глобальный тренд. «Вы не можете заработать деньги на поставке сырья, значит, вы должны зарабатывать деньги на его переработке, производстве с очень высокой добавленной стоимостью», — добавил Михаил Делягин.

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, России также необходимо проводить более агрессивную политику и больше поддерживать отечественные компании. «США и Саудовская Аравия, пользуясь тем, что они довольно сильные игроки, доминирующие игроки на рынке, предоставляют своим компаниям максимум преференций. И если мы будем продолжать душить налогами нефтяную отрасль, мы просто проиграем этот рынок», — подчеркнул он.

США и Саудовская Аравия, по его словам, «просто не стесняются делать то, что остальные в принципе в приличном обществе должны бы стесняться делать». «То есть я имею в виду крайние формы протекционизма для своих компаний, наплевав на нормы международного сотрудничества, на нормы ВТО, на нормы поведения на нефтяном рынке и так далее. То есть идет, я не побоюсь этого слова, война. А на войне все средства хороши, что и демонстрирует Саудовская Аравия», — отметил он.

По словам Алексея Мухина, страны активно используют «не только экономические рычаги и фискальные рычаги, я имею в виду, там, помощь компаниям, прямое их субсидирование и так далее». «Речь идет и о политических моментах. Вот почему американские компании так обожают Дональда Трампа? Нефтяные, особенно. Потому что он просто действует в их интересах. Он — глобальный лоббист. И здесь совершенно четко нужно понимать, если наши российские власти, политические власти начнут действовать точно также, то мы получаем тоже эти конкурентные преимущества. Если мы их не получаем, мы теряем рынки, от этого никуда не деться», — уверен эксперт.

Эксперт отмечает, что российские фискальные ведомства, финансовые ведомства « ведут весьма противоречивую работу». «И возникает вопрос: вы что, за супостата что ли? Непонятно. Вы — пятая колонна какая-то? Рынок развивается нормально, организм развивается нормально, если существуют четкие правила игры, которые можно прогнозировать. Тогда и бизнес зарабатывает, и можно нормально развиваться. Когда правила игры постоянно меняются, когда временные фискальные меры становятся постоянными, организм просто не развивается. Он начинает слабеть, он начинает бороться за выживание. Где уж тут о глобальной конкуренции говорить? — говорит Алексей Мухин.

«Бизнес может хорошо работать, он может работать гениально, он может работать лучше всех в мире. Потом приходит Минфин и создает налоговую конструкцию, в которой работать нельзя в принципе», — добавляет Михаил Делягин. «Ради чего они загоняют деньги в федеральный бюджет, который захлебывается от них? Более 11 триллионов они накопили, они в этом году три триллиона хотят еще дополнительно туда сложить при том, что сейчас необходимо стимулировать нефтяную отрасль», — добавляет эксперт.

Сергей Суверов назвал эти действия «политикой вообще так называемого бюджетного фанатизма» при том, что, по его словам, профицит бюджета РФ, фонд национального благосостояния в следующем году уже составит 10 процентов ВВП, то есть резервы есть.