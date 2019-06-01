Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»

«Транснефть» была уведомлена о том, что нефть загрязнена, еще задолго до того, как в апреле белорусы заявили о резком росте содержания хлорорганики в нефти, об этом писали СМИ со ссылкой на источники в российских компаниях, заявил «Ленте.ру» старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.

«Мне кажется, это свидетельствует о том, что нефтетранспортная монополия могла сразу обратить на это внимание и постараться предотвратить то, что в итоге случилось. Однако этого не произошло», — говорит эксперт. «На данный момент есть только один способ решить этот вопрос. Нужно найти реальных виновных в ситуации, провести расследование и тщательным образом все изучить. Сейчас европейские страны — покупатели российской нефти уже ждут компенсаций, но такое не должно повториться, это наносит ущерб политическому имиджу нашей страны», — считает он.

Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» началась 19 апреля, когда Белоруссия зафиксировала в нефти значительное превышение содержания хлорорганики. Это крайне опасно для инфраструктуры, поскольку в ее условиях образуется соляная кислота, повреждающая оборудование. После этого было установлено, что хлорной нефтью загрязнены как северная, так и южная нитки нефтепровода. Кроме того, оказалась загрязнена и Балтийская трубопроводная система — 2 (БТС-2), по которой сырье идет к перевалочному терминалу в Усть-Луге на Балтике.

Из-за загрязнения 25 апреля прием нефти по северной ветке прекратила Польша, 26 апреля поставки остановились по южной ветке. После этого «грязную» нефть из российского участка вытеснили в резервуары, из БТС-2 — в танкеры в Усть-Луге. 2 мая в Белоруссию начала поступать «чистая» нефть, 11 мая прокачку по своей территории возобновила Украина, 29 мая — Венгрия, 22 мая — Словакия, 27 мая — Чехия. К настоящему времени южная ветка почти нормализовала работу, хотя на территории Венгрии и Украины загрязненное сырье еще долго будет храниться в резервуарах.