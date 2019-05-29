Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов. Он также ответил на напоминание со стороны компании о взрыве автомобиля первого замминистра финансов Андрея Вавилова у здания Минфина в 1997 году. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из "Транснефти"», — сказал он. Представитель министра вновь подчеркнул, что Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за недоработки компании на налогоплательщиков.

Говоря об инциденте с Вавиловым, о котором напомнила «Транснефть» в ответ на заявление Силуанова, он выразил недоумение выбранным эпизодом. «Что касается приведенного примера с взрывом автомобиля Вавилова 20-летней давности, то он некорректный и неясный по своему смыслу», — сказал он.

В понедельник, 27 мая, Силуанов, отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов компании из-за ситуации с «Дружбой», высказал мнение, что «Транснефти» следует самой нести финансовую ответственность за произошедшее. По его мнению, государство не должно отвечать за «косяки» компании.

В ответ представитель «Транснефти» назвал точку зрения министра «упрощенной оценкой ситуации». Он напомнил, что речь идет о преступлении, которое расследуют правоохранительные органы, и по заведенному уголовному делу компания была признана потерпевшей стороной. Он также заявил, что взрыв автомобиля первого замминистра возле здания министерства никто не назвал «косяком в работе Минфина».

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