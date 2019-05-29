«Транснефть» надерзила правительству

В «Транснефти» отреагировали на заявление первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова о «косяках» в работе компании в связи с инцидентом на трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что позиция Силуанова — это упрощенная оценка ситуации. «Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО "Транснефть" признана потерпевшей стороной», — сказал он.

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При этом Демин вспомнил о том, как в 1997 году рядом со зданием Минфина взорвался автомобиль тогдашнего первого замминистра финансов Андрея Вавилова. «Тогда никто не назвал это косяком в работе Минфина», — подчеркнул представитель «Транснефти».

Он также предположил, что вице-премьер, вероятно, полагается на информацию, распространяемую «недоброжелателями компании».

Ранее Силуанов назвал неправильным, что государство будет платить «за косяки компании, которая занимается поставкой нефти». Таким образом министр прокомментировал возможное снижение порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками сырья по нефтепроводу «Дружба».

По предварительной оценке министра энергетики России Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» может составить до 100 миллионов долларов.

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