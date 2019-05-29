В России отказались платить за «грязную» нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал неправильным, что государство будет платить «за косяки компании, которая занимается поставкой нефти», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Таким образом министр прокомментировал возможное снижение порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками сырья по нефтепроводу «Дружба». «Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — заявил Силуанов.

В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «Транснефть» компенсирует убытки, которые компании понесли из-за загрязнения «Дружбы». Как он тогда уточнил, затраты «Транснефти» на компенсацию учтут в качестве затрат при утверждении ее дивидендов.

По предварительной оценке министра энергетики России Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» может составить до 100 миллионов долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял об ущербе для республики от загрязнения нефтепровода «Дружба» на сотни миллионов долларов. Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» рассчитала потери в размере от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.

О ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» Белоруссия заявила 19 апреля. В сырье заметили значительное превышение хлорорганики. По сообщению «Транснефти», умышленное загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. Было возбуждено уголовное дело, шесть человек подозреваются в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья, поступающего в «Дружбу» для сокрытия этого факта, четверо из них уже арестованы.

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