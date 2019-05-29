Россиянина приговорили в Москве за попытку свергнуть власть в Казахстане

Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии российского политтехнолога Петра Милосердова по делу о подготовке госпереворота в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 мая.

Милосердов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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Российское следствие считает, что Милосердов участвовал в экстремистском сообществе, целью которого было изменение

конституционного строя в центрально-азиатской республике. Организатором сообщества, согласно материалам дела, является бывший лидер запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции», националист Александр Поткин (Белов).

Последний, по данным издания «Московской комсомолец», в 2012 году предложил политтехнологу провести социологическое исследование о политической ситуации в республике. За выполненную работу Милосердов получил одну тысячу долларов.

Осужденный россиянин свою вину отрицает. По его словам, уголовное преследование связано с его отказом дать ложные показания против Поткина. Как отмечает журнал «Сноб», защита политтехнолога настаивает на том, что российское уголовное право не защищает конституционный строй другого государства.

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