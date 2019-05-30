Крупнейший нефтяной коллапс в истории России подошел к концу

Поставки «чистой» нефти по южной нитке нефтепровода «Дружба» полностью восстановлены 29 мая. Северная нитка должна заработать 10 июня. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Произошедшее стало крупнейшим кризисом за 55 лет экспортных поставок российской нефти по этому нефтепроводу.

Очищенная нефть поступила в Венгрию 29 мая — спустя месяц после того, как поставки были приостановлены. Северная нитка нефтепровода продолжает простаивать. Получающий по ней нефть перерабатывающий завод Leuna в Германии работает только на половине мощностей.

Материалы по теме Белоруссия ищет замену российской нефти Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине

Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» началась 19 апреля, когда Белоруссия зафиксировала в нефти значительное превышение содержания хлорорганики. Это крайне опасно для инфраструктуры, поскольку в ее условиях образуется соляная кислота, повреждающая оборудование. После этого было установлено, что хлорной нефтью загрязнены как северная, так и южная нитки нефтепровода. Кроме того, оказалась загрязнена и Балтийская трубопроводная система — 2 (БТС-2), по которой сырье идет к перевалочному терминалу в Усть-Луге на Балтике.

Из-за загрязнения 25 апреля прием нефти по северной ветке прекратила Польша, 26 апреля поставки остановились по южной ветке. После этого «грязную» нефть из российского участка вытеснили в резервуары, из БТС-2 — в танкеры в Усть-Луге. 2 мая в Белоруссию начала поступать «чистая» нефть, 11 мая прокачку по своей территории возобновила Украина, 29 мая — Венгрия, 22 мая — Словакия, 27 мая — Чехия. К настоящему времени южная ветка почти нормализовала работу, хотя на территории Венгрии и Украины загрязненное сырье еще долго будет храниться в резервуарах.

Кроме того, не решен вопрос о компенсациях. Российское правительство считает, что все потери должна покрыть «Транснефть» — оператор российского участка «Дружбы». Зарубежные партнеры хотят от России скидок на загрязненную нефть в размере 20 долларов за баррель. Однако источник сообщил, что в Москве готовы компенсировать только «справедливый уровень расходов, понесенных в связи с ситуацией» — то есть речь идет только о хранении «грязной» нефти в течение срока подмешивания к ней чистой, а также траты на покупку нефти из других источников, если та стоила дороже поставляемой Россией марки Urals.

Материалы по теме Черная шайка США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены

Косвенные расходы (возникшие из-за простоя нефтеперерабатывающих заводов и связанные с этим потери) российские компании по условиям договоров поставки возмещать не обязаны. Помимо этого остаются потери трубопроводных операторов Белоруссии и Польши за утраченный транзит, поскольку нет уверенности, что до конца года «Транснефть» сможет наверстать упущенные объемы. Россия также готова компенсировать ущерб оборудованию белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода из-за «грязной» нефти.

В целом экономические потери «Транснефти» будут умеренными: в среднем, по подсчетам издания, сумма компенсаций за «грязную» нефть может составить 315 миллионов долларов, что эквивалентно девяти процентам чистой прибыли компании за 2018 год. Предположительно, в связи с этим первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не видит необходимости в снижении дивидендов «Транснефти». Сама компания решила тоже об этом не просить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



