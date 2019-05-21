Польша потребовала у России денег за «грязную» нефть

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна компенсировать стране потери от поставок загрязненной нефти, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил он.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский помимо этого обращался к министру энергетики России Александру Новаку с просьбой принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти и возместить понесенные потери.
При этом отмечалось, что нефтеперерабатывающие заводы страны работают без перебоев благодаря поставкам нефти по морю, а также использованию резервов.
Ранее сообщалось, что французская компания Total и итальянская Eni перестали платить за российскую нефть из-за ее загрязнения. Компании пообещали возобновить платежи после того, как будет определен размер компенсации за ущерб.