Польша потребовала от России срочно разобраться с «грязной» нефтью

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский призвал Россию принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти, передает Reuters.

Как уточняется, польские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать без перебоев. Из-за загрязнения российской нефти пришлось остановить транзит по нефтепроводу «Дружба», обеспечивающему примерно четверть всего экспорта.

Потери России в июне 2019 года из-за загрязнения нефти и уменьшения поставок оценивались в несколько миллиардов долларов. По подсчетам Reuters, поставки нефти в Белоруссию и дальнее зарубежье упали из-за загрязнения на 1,8 миллиона тонн, что эквивалентно миллиарду долларов. Если экспорт не удастся восстановить до конца месяца, убытки могут удвоиться.

О снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» стало известно в середине апреля. Из-за превышенного содержания хлорорганики транзит в страны Европы по нефтепроводу временно приостановлен. Позднее выяснилось, что сырье загрязнили на участке Самара — Унеча. Предполагается, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть хищения. Было возбуждено уголовное дело.

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