Москва и Минск согласовали план по транзиту нефти

Россия и Белоруссия согласовали план по возобновлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба», передает БЕЛТА. По словам заместителя белорусского премьер-министра Игоря Ляшенко, дорожная карта по этому вопросу представлена экспертами после переговоров с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, которые прошли 16 мая.

Он подчеркнул, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов по урегулированию ситуации.

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Российский министр энергетики Александр Новак уточнил, что прокачка нефти начнется с понедельника, 20 мая, передает РИА Новости.

О проблемах с качеством нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия сообщила в апреле. В сырье было обнаружено высокое содержание хлорорганики. В «Транснефти» — операторе российской части нефтепровода — заявили, что загрязнение произошло на участке Самара — Унеча и было умышленным. Следствие подозревает в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья для сокрытия этого факта шесть человек.

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