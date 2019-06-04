«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Команду на отгрузку первой нефти с месторождения дал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин по телемосту с годового общего собрания акционеров компании.

На Западно–Эргинском месторождении пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы составляют 23 миллионов тонн нефти. Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта. Месторождение было подготовлено к эксплуатации в кратчайшие сроки — менее, чем в полтора года.

Суммарные запасы кластера составляют 299 миллионов тонн нефти. По своим характеристикам нефть легкая, низкосернистая, соответствующая марке Siberian Light. Максимальный годовой уровень добычи — около 9 миллионов тонн.

«Идея кластерной системы разработки месторождений заключается в том, что создается единая инфраструктура. Причем речь идет не только о промысловых нефтепроводах и установках подготовки нефти. Также создается единая инфраструктура по нефтяному сервису, которая обслуживает все месторождения. Конечно, это позволяет сэкономить значительные средства, — подчеркнул в интервью «Ленте.ру» член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев. — Порядок экономии можно оценивать в десятки миллиардов рублей. Достаточно просто посмотреть на операционные затраты компании "Роснефть" и сравнить с операционными затратами таких компаний, как "Лукойл" и "Газпром-нефть". У "Роснефти" благодаря кластерному подходу операционные затраты существенно ниже, где-то в полтора раза».

Эргинский кластер, площадью более 5 тысяч квадратных километров, — один из приоритетных проектов «Роснефти» в новом центре нефтегазодобычи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, который является ключевым для компании регионе.

