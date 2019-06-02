Сечин принял участие в закладке заправочного комплекса в Пулково

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент топливозаправочного комплекса (ТЗК) в международном аэропорту Пулково. Проект реализуется дочерними структурами «Роснефти» и банка ВТБ на базе совместного предприятия «ТЗК Пулково», сообщает пресс-служба нефтяной компании.

В сообщении отмечается, что ТЗК Пулково, основным акционером которого является предприятие «Роснефть Аэро», станет одним из самых современных заправочных комплексов в стране и позволит обеспечить растущие потребности авиаузла в качественном авиационном топливе, создаст дополнительные рабочие места.

Проектная мощность ТЗК Пулково — 300 тысяч тонн авиакеросина, что составит порядка 50 процентов от годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропорта Пулково.

На сегодняшний день «Роснефть» владеет современной сетью ТЗК, состоящей из 21 объекта, расположенных в ключевых регионах страны и за рубежом, производит заправку «в крыло» в 42 российских и зарубежных аэропортах. По итогам 2018 года «РН-Аэро» — оператор авиазаправочного бизнеса «Роснефти» — осуществила заправку более 200 тысяч воздушных судов. Доля рынка компании по объему производства авиатоплива по итогам 2018 года составила 32,6 процента.