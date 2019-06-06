В Белоруссии порадовались конфликту России с Украиной

Белоруссия всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому. Такое мнение выразил координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов, передает TUT.BY.

По его словам, это связано с соперничеством между Минском и Киевом за внимание Москвы, которое существовало до 2014 года. Однако после прихода к власти на Украине проевропейских и антироссийских сил эта ситуация изменилась. Отказавшись от диалога с Москвой, Киев дал Минску больше возможностей для отношений с Россией, а заодно и «стал адвокатом» Белоруссии в Европе.

Кроме того, Мельянцов отметил, что, несмотря на возникающие в публичной плоскости конфликты, в по-настоящему важных сферах сотрудничества — экономике, военной сфере — каких-либо проблем у Киева с Минском нет. В то же время он признал, что отношения двух стран «развиваются в тени Кремля, через призму двусторонних отношений обеих стран с Россией».

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В этом же заседании принял участие посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, который заявил, что отношения Минска и Киева всегда находятся под влиянием России. По его словам, страны выбрали разные векторы развития — Украина двигается в НАТО и ЕС, а Белоруссия — в ЕАЭС и ОДКБ, и этот фактор необходимо учитывать при диалоге.

В мае этого года глава МИД Украины Павел Климкин назвал Белоруссию «фундаментально важным соседом» Украины и заявил, что там «не должно быть больше России».

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