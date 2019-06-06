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В Белоруссии порадовались конфликту России с Украиной

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Денис Мельянцов

Белоруссия всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому. Такое мнение выразил координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов, передает TUT.BY.

По его словам, это связано с соперничеством между Минском и Киевом за внимание Москвы, которое существовало до 2014 года. Однако после прихода к власти на Украине проевропейских и антироссийских сил эта ситуация изменилась. Отказавшись от диалога с Москвой, Киев дал Минску больше возможностей для отношений с Россией, а заодно и «стал адвокатом» Белоруссии в Европе.

Кроме того, Мельянцов отметил, что, несмотря на возникающие в публичной плоскости конфликты, в по-настоящему важных сферах сотрудничества — экономике, военной сфере — каких-либо проблем у Киева с Минском нет. В то же время он признал, что отношения двух стран «развиваются в тени Кремля, через призму двусторонних отношений обеих стран с Россией».

В этом же заседании принял участие посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, который заявил, что отношения Минска и Киева всегда находятся под влиянием России. По его словам, страны выбрали разные векторы развития — Украина двигается в НАТО и ЕС, а Белоруссия — в ЕАЭС и ОДКБ, и этот фактор необходимо учитывать при диалоге.

В мае этого года глава МИД Украины Павел Климкин назвал Белоруссию «фундаментально важным соседом» Украины и заявил, что там «не должно быть больше России».

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