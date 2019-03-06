США поддержали позицию Белоруссии по Крыму

США с уважением относятся к независимости и суверенитету Белоруссии, а также удовлетворены позицией Минска относительно непризнания российского суверенитета над Крымом. Об этом в интервью Tut.by рассказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, посетивший белорусскую столицу с официальным визитом.

Кент указал на то, что Вашингтон не просит Минск делать выбор между Москвой и Западом — в США понимают, что у Белоруссии и России очень тесные связи в области политики, экономики, безопасности, равно как и то, что республика уделяет значительное внимание расширению торговых связей со странами Европейского союза и другими государствами. В Вашингтоне «никоим образом не стремятся подорвать эти связи», подчеркнул он.

«Поддержка независимости и суверенитета Белоруссии и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Белоруссия должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития. Это же касается и ее отношений с соседями», — добавил Кент.

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Одновременно с этим в США отмечают, что в течение нескольких последних лет Москва неоднократно использовала свои тесные отношения с соседями им же в ущерб. «Мы ценим независимость и суверенитет Беларуси и уважаем ее территориальную целостность. В последние годы мы слишком часто видим, как Россия использует свои отношения с бывшими советскими республиками для продвижения своих интересов им в ущерб», — сказал он. В качестве примера подобных случаев Кент привел пятидневную войну в Грузии в августе 2008 года, «попытку аннексии Крыма в 2014 году и войну, которую Россия в том же году развязала в восточных регионах Украины и которая длится до сих пор».

«Крым — это часть Украины. Донбасс — часть Украины. Принципиальная позиция Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», — заявил представитель Государственного департамента США.

Также он отметил, что отношения Вашингтона и Минска в последние месяцы изменились к лучшему. «Я приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке суверенитета и независимости Белоруссии и подтвердить наше стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Белоруссии, — охарактеризовал он свой визит. Решение о расширении присутствия посольства США в Минске Кент назвал важным шагом, который позволит продолжить укрепление двусторонних отношений.

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Представитель Госдепа при этом заметил, что существенными элементами отношений Вашингтона и Минска являются соблюдение в Белоруссии прав человека и демократия. «США остаются приверженными защите человеческого достоинства и поддержке фундаментальных демократических принципов. Прогресс по этим вопросам открывает новые возможности для дальнейшего улучшения двусторонних отношений», — сказал он.

В начале января американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в Госдепе заявил о «начале оттепели» в отношениях между Белоруссией и США. Поводом к подобной формулировке послужило снятие белорусскими властями ограничения на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. Через несколько дней стало известно, что Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширения взаимного дипломатического присутствия, в том числе, возвращение послов (представительства стран в столицах после дипломатического скандала возглавляют временные поверенные).

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