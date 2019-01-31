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Белоруссия объявила о начале оттепели в отношениях с США

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Олег Кравченко

Белоруссия сняла введенные 10 лет назад ограничения на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. Об этом в четверг, 31 января, заявил замглавы МИД страны Олег Кравченко в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Ограничение было снято, это правда», — подтвердил представитель белорусского дипведомства. В то же время он сообщил, что решения о возвращении отозванных послов Белоруссии и США пока нет.

«Когда решение [о возвращении дипломатов] будет принято, это все равно займет месяцы, если не годы», — заметил Кравченко, добавив, что скорее всего, на это уйдут именно годы.

14 января стало известно о том, что Белоруссия и США обсудили возможность расширения взаимного дипломатического присутствия, в том числе возвращение послов. «Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — отметил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В январе американский журнал Foreign Policy уже сообщал со ссылкой на источник в Госдепе о том, что белорусские власти отменили ограничения на число работающих американских дипломатов в стране. По данным издания, такое решение было принято в ходе телефонного разговора между Макеем и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Собеседник издания назвал этот шаг «началом оттепели» в отношениях между странами.

После этого пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз уточнил, что между руководством МИД Белоруссии и Госдепа США в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров, однако не стал разглашать детали переговоров.

В 2008 году дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Минск отозвал своего посла из Вашингтона и рекомендовал американскому послу покинуть республику. Представительства двух стран возглавили временные поверенные. Таким образом белорусские власти отреагировали на санкции, которые США ввели против них за нарушение прав человека.

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