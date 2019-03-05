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Лукашенко собрался налаживать отношения с НАТО

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Александр Лукашенко

Белоруссии необходимо налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства и высших государственных органов. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает портал Tut.by.

Глава республики напомнил, что три соседних с Белоруссией государства состоят в НАТО, а Украина «страстно, яростно стремится туда». «Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — подчеркнул президент.

По мнению Лукашенко, ни Белоруссии, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны. «Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», — заявил политик.

Лукашенко подчеркнул, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга, также нужно активнее преодолевать «холод блокового противостояния», продвигая идею «интеграции интеграций». «Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Белоруссии пользу», — заявил президент.

Tut.by напоминает, что ранее Лукашенко заявлял о готовности к «конструктивному диалогу» с НАТО.

22 февраля Лукашенко заявил, что, если США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят в Европе новые ракеты, Белоруссия готова на ответные действия вместе с Россией.

14 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширить взаимное дипломатическое присутствие и вернуть послов.

10 января Лукашенко пригрозил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации за нефтяной маневр в налоговой сфере, из-за которого топливо будет поставляться в Белоруссию по мировым ценам.

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