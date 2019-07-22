Лукашенко назвал Украину «головной болью» для всей Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на содействие Европейского союза в стабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает БелТА.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина», — заявил он. Белорусский лидер считает, что ответственность за проблемы Украины несет ЕС, так как дал «много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа».

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«Дело в том, что эта проблема наша с вами: мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить», — подчеркнул он. Лукашенко призвал ЕС оказать «всяческое содействие стабилизации ситуации на Украине».

Ранее белорусский лидер заявлял, что в соседних государствах накопилось множество проблем, которые необходимо решать с помощью международных организаций. В их числе он назвал украинский, приднестровский и карабахский кризисы.

К их решению Лукашенко призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он отметил, что часто критикует эту организацию за слабый отклик на региональные геополитические проблемы и по-прежнему считает, что они находятся в непосредственной зоне компетенции ОБСЕ.

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