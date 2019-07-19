Лукашенко понадеялся на европейское будущее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на построение безопасного и уверенного будущего в Европе и совместное обсуждение вопросов международной повестки. Об этом говорится в его поздравлении Урсуле фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии, опубликованном на сайте главы государства в пятницу, 19 июля.

«Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер также отметил богатый профессиональный опыт и личные качества фон дер Ляйен. По его мнению, они помогут в процессе консолидации стран на основании таких принципов, как мир, независимость и устойчивое развитие.

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16 июля Европейский парламент утвердил фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, главой Еврокомиссии. Она стала первой женщиной на этой должности. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата, против проголосовали 327 членов парламента. Для победы ей нужно было набрать как минимум 374 голоса.

Политик поблагодарила евродепутатов за доверие. Также она пообещала в Twitter, что будет отстаивать права женщин на своем посту.

Лидеры стран Евросоюза договорились внести на рассмотрение кандидатуру фон дер Ляйен в начале июля. Позже она объявила, что уйдет в отставку с поста министра обороны Германии вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте, чтобы «направить все силы на службу во благо Европы».

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