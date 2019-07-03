Выбран новый глава Европарламента

В Европарламенте выбрали нового спикера — им стал итальянский социалист Давид Сассоли. Об этом в среду, 2 июля, сообщает Reuters.

Сассоли будет занимать эту должность ближайшие два с половиной года. В первом раунде голосования ему не удалось набрать достаточное количество голосов, и понадобился второй раунд, чтобы больше половины парламентариев проголосовали за его кандидатуру.

63-летний Сассоли родом из Флоренции, первоначально он занимался журналистикой. Последние 10 лет он был депутатом Европарламента от левоцентристского блока партий.

Ранее 2 июля стало известно, что лидеры ЕС согласовали «пакет» кандидатур на другие ключевые посты в евроструктурах. Так, на должность главы Евросовета предложена кандидатура премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Министра иностранных дел Испании Жозепа Боррела выдвинули на пост главы европейской дипломатии. Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард предложили назначить главой Европейского центрального банка, а министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен — главой Еврокомиссии.

Саммит, на котором лидеры Евросоюза должны были согласовать кандидатов на ключевые посты объединения, переносился несколько раз. Так, участникам мероприятия не хватило целой ночи переговоров, чтобы решить, кто возглавит Еврокомиссию после ухода Жан-Клода Юнкера. Основным кандидатом на пост считали министра иностранных дел Нидерландов, зампредседателя ЕК Франса Тиммерманса. Против него решительно выступили государства Восточной Европы и представители Европейской народной партии (ЕНП), правоцентристского блока партий.

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