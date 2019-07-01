Провалившийся саммит Евросоюза решили остановить

Глава Евросовета Дональд Туск решил остановить внеочередной саммит Евросоюза по согласованию ключевых кандидатур объединения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что теперь саммит возобновится во вторник, 2 июля, в 11 часов по местному времени. Кроме назначения ключевых фигур, участники саммита не смогли прийти к единому мнению по механизму принятия решения. По информации РИА Новости, Франция и Германия не хотят выносить вопрос утверждения кандидатур на голосование квалифицированным большинством.

Ранее сообщалось, что лидерам стран Евросоюза не хватило целой ночи переговоров, чтобы решить, кто возглавит Еврокомиссию (ЕК) после ухода Жан-Клода Юнкера. Основным кандидатом на пост считают министра иностранных дел Нидерландов, зампредседателя ЕК Франса Тиммерманса, известного своими социалистическими взглядами. Против этой кандидатуры решительно выступили государства Восточной Европы и представители Европейской народной партии (ЕНП), правоцентристского блока партий.

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