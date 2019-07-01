Борис Джонсон захотел доказать Путину ценность либерализма

Лондон продемонстрирует президенту России Владимиру Путину свою приверженность либеральным ценностям, покинув Евросоюз в ранее установленный срок. С такой позицией в колонке газеты Telegraph выступил бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«Факт заключается в том, что когда Владимир Путин заявляет об устаревании либерализма, он говорит величайшую чепуху. Либерализм жив. Это хорошо. Он обеспечивает процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений. Не может быть лучшего примера триумфа либеральных ценностей, чем Британия сегодня», — утверждает кандидат на пост премьер-министра Великобритании.

Джонсон добавил, что если Великобритания не покинет Евросоюз в заявленный срок, то демократия «станет посмешищем». «Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить Brexit к 31 октября, и мы это сделаем», — резюмировал он.

28 июня Путин в интервью Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Он отметил, что надо относиться с уважением и к этой точке зрения. «Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия», — пояснил он.

Позднее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что не разделяет мнение российского лидера, и на самом деле изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов, несмотря на то, что иногда они могут показаться эффективными». По мнению главы Евросовета, заявление российского президента равно утверждению о том, что «себя изжили свободы, верховенство закона и права человека».

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