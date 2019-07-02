Назван кандидат на пост главы Еврокомиссии

Лидеры стран Евросоюза договорились внести кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет РИА Новости.

Помимо Урсулы фон дер Ляйена, лидеры ЕС согласовали «пакет» кандидатур на другие ключевые посты в евроструктурах. Так, на должность главы Евросовета предложена кандидатура премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Министра иностранных дел Испании Жозепа Боррела выдвинули на пост главы европейской дипломатии. Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард предложили назначить главой Европейского центрального банка.

Саммит, на котором лидеры Евросоюза должны были согласовать ключевых кандидатур объединения, переносился несколько раз. Так, участникам мероприятия не хватило целой ночи переговоров, чтобы решить, кто возглавит после ухода Жан-Клода Юнкера. Основным кандидатом на пост считали министра иностранных дел Нидерландов, зампредседателя ЕК Франса Тиммерманса. Против него решительно выступили государства Восточной Европы и представители Европейской народной партии (ЕНП), правоцентристского блока партий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!