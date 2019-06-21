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В ЕС затруднились выбрать нового главу Еврокомиссии

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Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

По словам Туска, ни один из кандидатов не набрал большинства голосов. Внеочередной саммит по этому поводу пройдет 30 июня в Брюсселе.

Глава Евросовета отметил, что страны намерены найти «пакетное решение», выбрав новых людей на все ключевые позиции. Назначения планируются на постах председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, председателя Европарламента и председателя Европейского Центробанка.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Члены альянса единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет Минские соглашения.

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