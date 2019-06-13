Определен вероятный преемник Мэй

В Великобритании состоялся первый раунд голосования за кандидатов на должность премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Больше всего голосов от членов Консервативной партии в парламенте получил 54-летний британский депутат и бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Как отмечается, его выбрали 114 законодателей из 313 участвовавших. На своей странице в Twitter он поблагодарил коллег за поддержку и напомнил о долгом пути, который еще предстоит.

На втором месте оказался министр иностранных дел королевства Джереми Хант, у которого в два раза меньше голосов — 43. Далее идут министр сельского хозяйства Майкл Гоув (37 голосов) и экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб (27). Для перехода в следующий раунд кандидату нужно было заручиться поддержкой не менее чем 5 процентов депутатов-консерваторов — 17 голосами. Из-за этого из гонки выбыли три из 10 претендентов. Следующее голосование пройдет 18 июня. Для перехода в третий тур показатель увеличится до 10 процентов.

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12 июня Джонсон официально начал свою кампанию по борьбе за пост премьера. Он рассказал о своем видении ситуации с Brexit и при этом уклонился от ответа на вопрос про употребление наркотиков, передавал CNN.

До этого Джонсон заявил, что страна не будет платить Евросоюзу в случае его избрания премьер-министром. После этого во Франции отметили, что сделать это Лондону придется, поскольку иначе страны ждет дефолт по суверенному долгу.

Джонсона и ранее считали основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй. Он один из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась бывший премьер. В июле 2018-го из-за разногласий на этой почве он ушел с должности министра иностранных дел.

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Из-за правительственного кризиса Евросоюз уже два раза давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

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