Тереза Мэй официально ушла в отставку

Тереза Мэй объявила, что покидает пост главы консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании, сообщает Reuters.

Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не выберут преемника. Этот процесс может занять несколько недель.

В числе главных кандидатов на должность называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

Материалы по теме Тереза Мэй объявила об отставке Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Соединенного Королевства и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!