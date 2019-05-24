Тереза Мэй заплакала во время объявления о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления о своей предстоящей отставке 7 июня не смогла сдержать слез. Соответствующее видео публикует CNN.

Мэй покинет пост главы правительства и главы консервативной партии после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.

После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Он уже сказал, что планирует выдвинуть свою кандидатуру. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу министерства внутренних дел Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.

8 мая сообщалось, что премьер уйдет в отставку не ранее осени этого года: источник в Консервативной партии рассказал, что она планирует оставаться на посту до cъезда партии, который пройдет в сентябре.

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