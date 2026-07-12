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23:52, 12 июля 2026Мир

Стало известно об исключении патриарха Кирилла из санкционных списков ЕС

Патриарха Кирилла исключили из 21-го пакета санкций ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) исключил патриарха Московского и всея Руси Кирилла из 21-го пакета санкций. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что также из санкционного пакета исключат предложение о запрете импорта трески и минтая. Кроме того, не будет реализован план относительно ограничений на российский сжиженный газ, пишет издание.

В феврале Болгария представила три пункта, против которых она будет возражать при формировании нового пакета антироссийских санкций ЕС. В частности, София не поддержала введение санкций против патриарха Кирилла.

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