Мэй предрекли правление до осени

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Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вероятно, уйдет в отставку не раньше осени 2019 года. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, глава правительства намерена оставаться на своем посту до сентября, когда состоится ежегодный съезд Консервативной партии. Отмечается, что сейчас канцелярия премьера разрабатывает план с новым крайним сроком для вывода ситуации с Brexit из тупика. Это будет означать, что она сможет сохранить за собой должность главы кабинета министров и лидера Консервативной партии на дополнительные четыре месяца.

The Times указывает, что это отличается от условий, которые Мэй изложил глава комитета 1922 Грэм Брэди. Он заявил, что премьеру стоит ускорить процесс ухода с поста и объявить о нем до летних каникул нижней палаты парламента — палаты общин. Перерыв должен начаться на третьей или четвертой неделе июля.

Противники Мэй рассчитывали, что до каникул члены парламента смогут отобрать двух претендентов на пост главы консерваторов и предложить их кандидатуры простым избирателям. В таком случае результаты голосования уже можно было бы объявить на осеннем съезде, однако этот план находится под угрозой, отмечает ТАСС. В то же время сама премьер не намерена уходить до того момента, как будет завершена первая часть сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

4 мая стало известно, что Консервативная партия потеряла более 1300 мест в результате региональных выборов в стране.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном случае будет применен вариант Brexit без сделки.

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