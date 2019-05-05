Британского министра обороны уволили за «длинный язык» и мысли о войне

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был отправлен в отставку из-за желания втянуть страну в боевые действия за рубежом, а также за нелицеприятные утверждения касательно здоровья премьер-министра Терезы Мэй. Об этом пишет The Sunday Times.

Как пояснили изданию источники в правительстве и Консервативной партии, Уильямсон планировал отправить британские войска в ряд африканских стран, включая Египет. Также он хотел направить флот в район спорных территорий в Южно-Китайском море, но, столкнувшись с отказом со стороны Мэй, в чувствах написал на документе ругательство в ее адрес.

Также, пишет газета, Мэй не стерпела слов Уильямсона о том, что ее заболевание диабетом не позволяет ей оставаться в должности. Несмотря на то, что это было сказано в частном порядке коллегам-консерваторам, один из них донес о разговоре премьеру.

Уильямсон был отправлен в отставку 1 мая. Официальной причиной назвали утечку информации с заседания Совета по национальной безопасности. Как заявили в аппарате премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила доверие к способности Уильямсона служить» в ее правительстве. Сам Уильямсон категорически отвергает свою причастность к утечке.

Гэвин Уильямсон занимал пост министра обороны Великобритании с ноября 2017 года. На этой должности чиновник отметился несколькими резонансными заявлениями: так, в марте 2018-го он, выступая на пресс-конференции по теме отравления в Солсбери бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, заявил, что России необходимо «отойти и заткнуться».

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