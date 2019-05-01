Призывавший Россию заткнуться британский министр уволен за утечку

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку в связи с утечкой информации с заседания Совета по национальной безопасности, сообщает BBC News.

Как заявили в аппарате премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила доверие к способности Уильямсона служить» в ее правительстве. Минобороны вместо него возглавила министр международного развития Пенни Мордонт, соответствующее назначение «с удовлетворением» одобрила королева Великобритании Елизавета II.

Уильямсон в свою очередь настаивает на своей непричастности к утечке, передает Reuters.

Утечка, о которой идет речь, была допущена после заседания Совета национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На нем было принято решение, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Соединенному Королевству с разработкой пятого поколения мобильной связи, более известного как 5G. Официального подтверждения участия этой фирмы в проекте развития 5G в Великобритании не было, и ожидалось, что окончательное решение будет принято в конце весны. После появления тайной информации началось расследование и, как сообщала 26 апреля газета The Daily Telegraph, в аппарате премьера пообещали уволить виновника утечки вне зависимости от занимаемого им поста.

Власти США считают, что Huawei занимается промышленным шпионажем: китайскую компанию обвиняют в краже информации о технологиях, которые американская T-Mobile использовала для проверок смартфонов.

Гэвин Уильямсон занимал пост министра обороны Великобритании с ноября 2017 года. На этой должности чиновник отметился несколькими резонансными заявлениями: так, в марте 2018-го он, выступая на пресс-конференции по теме отравления в Солсбери бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, заявил, что России необходимо «отойти и заткнуться».

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