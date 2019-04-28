Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Британское правительство намерено нарастить противодействие России и Китаю, в том числе в финансовой сфере. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Законодатели озаботились российскими и китайскими финансовыми потоками, которые поступают в королевство через парламентариев, компании-лоббисты и лондонский Сити. Для борьбы с ними разработаны несколько законопроектов: в частности, законодателей обяжут отчитываться обо всех деловых интересах в Китае и России. Такая мера приобрела актуальность после того, как стало известно о семи членах Палаты лордов, имеющих деловые связи с Россией. Некоторые из них выступали с публичными заявлениями в поддержку Москвы.

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Кроме того, предусмотрена и более активная борьба с иностранными разведками, действующими в финансовой сфере Соединенного Королевства. Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании. По мнению министерства иностранных дел, эти меры уберегут «демократию Великобритании от гибридных атак противников».

Ранее 11 февраля министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон призвал Россию «ответить за свои провокации». Он призвал страны Запада последовать призыву американского президента Дональда Трампа и увеличить расходы на вооружение для противодействия угрозе со стороны Москвы. В ответ посольство России в Великобритании назвало линию поведения главы оборонного ведомства «ущербной и недальновидной».

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