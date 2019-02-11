В Британии нацелились наказать Россию

Россия должна заплатить за свои провокационные действия — такое заявление сделает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей речи о Brexit в понедельник, 11 февраля. Выдержки из его речи приводит Reuters.

«Подобные действия со стороны России должны дорого стоить», — подчеркнет Уильямсон, однако о каких действиях идет речь, не уточняется.

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Глава Минобороны расскажет также о тесных военных связях между США и Британией и поддержит призыв американского лидера Дональда Трампа странам — членам НАТО увеличить расходы на оборону для борьбы с «российской провокацией». Он заявит, что союзники должны быть готовы использовать жесткую силу для защиты своих интересов.

Отношения между Россией и Западом резко ухудшились после присоединения Крыма в марте 2014 года. Большинство стран мира называют это силовым захватом и оккупацией, Москва утверждает, что проведенное на полуострове голосование соответствовало международным нормам. Диалог с Британией еще сильнее нарушился после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон обвинил в этом Россию и выслал российских дипломатов, Москва ответила зеркально.

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