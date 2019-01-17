Россия обвинила Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Великобритания уничтожает улики по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

По его словам, произошедшее — грязная провокация. «Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней», — сказал он.

Директор СВР также указал, что пострадавшие россияне пропали из поля зрения. «Где наши граждане? Почему они их скрывают?» — поинтересовался Нарышкин, комментируя согласование Евросоюзом санкций против предполагаемых отравителей.

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16 января сообщалось, что послы 28 стран ЕС согласовали ограничительные меры против четырех сотрудников ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России). В их числе Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон официально обвинил в отравлении Скрипалей.

Бывший шпион и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта 2018 года. По официальной версии Лондона, против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в СССР как химическое оружие, а за покушением стоит российское руководство. Позднее Bellingcat и The Insider опубликовали результаты расследования, в которых раскрыли якобы настоящие имена Петрова и Боширова и подтвердили их причастность к военной разведке.

Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей, указывая на их бездоказательность. В частности, Организация по запрещению химоружия так и не смогла подтвердить происхождение токсина, от которого пострадали бывший полковник ГРУ и его дочь. Кроме того, российская сторона не получила материалов дела.

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