«Новичок» запретят

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесет нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» в список запрещенных. Об этом сообщает Reuters.

С такой инициативой выступили США, Нидерланды и Канада. 14 января члены ОЗХО одобрили предложение. Отмечается, что Россия к консенсусу не присоединилась.

Как сообщает агентство, в список запрещенных внесут два класса высокотоксичных химических веществ, в их числе «Новичок», которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

6 января сообщалось об установлении британскими властями всех деталей покушения на Скрипалей. Цепочка ответственных за случившееся якобы ведет к высшему российскому руководству. В Москве в очередной раз опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.

Лондон обвинил в атаке российские спецслужбы, выслал дипломатов, а позже раскрыл имена «отравителей»: Александр Петров и Руслан Боширов. В одном из интервью они подтвердили, что посещали Великобританию в марте, но лишь с целью «оторваться». Москва все обвинения отвергла и приняла зеркальные меры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!